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У одного из домов в Кыштыме стали сыпаться балконы

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: ЖКХ

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Так выглядят балконы дома № 6 на улице Победы после ремонта.

Фото взято с сайта Главного управления 
"Государственной жилищной инспекции Челябинской области"

 

Речь идёт о трёхэтажке на улице Победы, 6. Около года назад жильцы этого дома обратились в кыштымский отдел Госжилинспекции с жалобой на то, что от бетонных оснований их балконов отлетают целые куски.

 

Специалисты жилищной инспекции оформили протокол и вынесли предписание управляющей компании «Три кита» на устранение нарушений. Однако управленцы вместо того, чтобы отремонтировать повреждения, обратились в Кыштымский городской суд. Но Фемида встала на сторону Госжилинспекции.

 

Как сообщил сайту «КР» начальник кыштымского отдела Госжилинспекции Альберт Мирасов, после этого управляющая компания подала апелляцию в арбитражный суд Челябинской области, однако и там проиграла дело.

 

Так выглядят балконы дома № 6 на улице Победы после ремонта.

Фото взято с сайта Главного управления 
"Государственной жилищной инспекции Челябинской области"

 

– Мы потратили около 40 тысяч рублей на то, чтобы обшить металлическими пластинами основания 14 двойных балконов в 28 квартирах, – сказал сайту «КР» директор управляющей компании «Три кита» Михаил Тайдаков. – Лучше бы эти деньги пошли на козырьки над подъездами – вот где могут пострадать люди.   

 

Для справки. Трёхэтажный многоквартирный дом на улице Победы был построен более 80 лет назад.  

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