У одного из домов в Кыштыме стали сыпаться балконы
Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: ЖКХ
Так выглядят балконы дома № 6 на улице Победы после ремонта.
Фото взято с сайта Главного управления
"Государственной жилищной инспекции Челябинской области"
Речь идёт о трёхэтажке на улице Победы, 6. Около года назад жильцы этого дома обратились в кыштымский отдел Госжилинспекции с жалобой на то, что от бетонных оснований их балконов отлетают целые куски.
Специалисты жилищной инспекции оформили протокол и вынесли предписание управляющей компании «Три кита» на устранение нарушений. Однако управленцы вместо того, чтобы отремонтировать повреждения, обратились в Кыштымский городской суд. Но Фемида встала на сторону Госжилинспекции.
Как сообщил сайту «КР» начальник кыштымского отдела Госжилинспекции Альберт Мирасов, после этого управляющая компания подала апелляцию в арбитражный суд Челябинской области, однако и там проиграла дело.
Так выглядят балконы дома № 6 на улице Победы после ремонта.
Фото взято с сайта Главного управления
"Государственной жилищной инспекции Челябинской области"
– Мы потратили около 40 тысяч рублей на то, чтобы обшить металлическими пластинами основания 14 двойных балконов в 28 квартирах, – сказал сайту «КР» директор управляющей компании «Три кита» Михаил Тайдаков. – Лучше бы эти деньги пошли на козырьки над подъездами – вот где могут пострадать люди.
Для справки. Трёхэтажный многоквартирный дом на улице Победы был построен более 80 лет назад.