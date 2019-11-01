В Кыштыме новый подрядчик возьмётся за капитальный ремонт многоквартирных домов

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: ЖКХ

Работу выполнит местный индивидуальный предприниматель Пётр Любчик. Он руководит компанией «СтроительПлюс». Сейчас проходит процесс расторжения договора с прежним подрядчиком – «РСУ» из Златоуста.

В 2017 году златоустовская фирма выиграла аукцион на проведение 126 работ в нашем городе по программе капитального ремонта в многоквартирных домах. Срок сдачи объектов был установлен ещё до 1 сентября прошлого года. Однако к началу отопительного сезона внушительную часть ремонта так и не выполнили.

Перечень из 30 видов работ перенесли в план на этот год. Из них 20 – по замене внутридомовых труб теплоснабжения. Заранее были подготовлены сметы и утверждены проекты. Но по факту отремонтировали всего два дома.

– Идёт процесс расторжения договоров на капитальный ремонт теплоснабжения с компанией «РСУ», – сказал представитель регионального оператора Денис Легович. – Будем объявлять очередной конкурс.

Напомним, с 12 августа был закрыт территориальный отдел Регионального оператора в Каслях, в котором отвечали за капитальный ремонт в нашем городе. Теперь для обсуждения актуальных вопросов Денис Сергеевич каждый вторник приезжает в Кыштым на совещания.

По итогам ранее объявленного конкурса право на проведение капремонта в многоквартирных домах выиграла компания «СтроительПлюс. Подрядчик приступил к ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения на улице Ленина, 22б и 27а. По последнему адресу также проводятся работы по водоотведению.

Кроме того, на улице Ленина, 32 завершается капитальный ремонт электроснабжения. До этого там закончили работы на инженерных системах горячего и холодного водоснабжения.

До 1 декабря подрядчик доделает кровлю на улице Ленина, 34. Остальные работы, выполнение которых зависит от погоды, перенесены на следующий год. Однако первые итоги ремонта силами нового подрядчика вселяют оптимизм. Проделанная работа уже гораздо превосходит результаты деятельности прежних компаний.