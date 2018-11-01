В Кыштыме начинается долгожданный капремонт инфекционного отделения Автор: КР от Вчера, 10:23 Категория: Медицина 0 Приводить в порядок это двухэтажное здание будет кыштымский предприниматель Пётр Любчик. В скором времени строители займутся демонтажом старой плитки, кафеля и линолеума. – Нам предстоит заменить системы водовода, канализации, отопления, электропроводку, уложить на пол более 600 квадратных метров кафеля, более 300 – линолеума, на стены – более 400 квадратных метров плитки, – сказал сайту «КР» генеральный директор фирмы «СтроительПлюс» Пётр Любчик. – Весь потолок будет подвесным. Кроме того, мы заменим все двери и установим, где нужно, пластиковые перегородки. Капитальный ремонт инфекционного отделения должен быть завершён к апрелю следующего года. Общество с ограниченной ответственностью «СтроительПлюс» получает около 60 заказов в год. Сейчас его работники занимаются ремонтом кровель на двух зданиях в санатории МВД «Лесное озеро» и обустраивают ограждение по периметру здравницы. Недавно они завершили ремонт кровли на учебном корпусе кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Их постоянные клиенты – Кыштымский медеэлектролитный завод, школы и детский дом в Каслях, Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина в Снежинске. Кроме того, фирма Петра Любчика выиграла тендер на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Каслинского района. А вот «зайти» на эти же виды работ в Кыштыме у предпринимателя который год не получается. Всякий раз конкурсы, объявленные регоператором, выигрывают другие компании – иногородние. Хотя в тех же Каслях более 33 видов работ, а это ремонт фундаментов, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, монтаж электрооборудования, почти завершены. До 1 декабря строителям осталось уложить жёсткую кровлю на трёх домах. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить