В Кыштыме начинается долгожданный капремонт инфекционного отделения

Автор: КР от Вчера, 10:23 Категория: Медицина

Приводить в порядок это двухэтажное здание будет кыштымский предприниматель Пётр Любчик. В скором времени строители займутся демонтажом старой плитки, кафеля и линолеума.

– Нам предстоит заменить системы водовода, канализации, отопления, электропроводку, уложить на пол более 600 квадратных метров кафеля, более 300 – линолеума, на стены – более 400 квадратных метров плитки, – сказал сайту «КР» генеральный директор фирмы «СтроительПлюс» Пётр Любчик. – Весь потолок будет подвесным. Кроме того, мы заменим все двери и установим, где нужно, пластиковые перегородки.

Капитальный ремонт инфекционного отделения должен быть завершён к апрелю следующего года.

Общество с ограниченной ответственностью «СтроительПлюс» получает около 60 заказов в год. Сейчас его работники занимаются ремонтом кровель на двух зданиях в санатории МВД «Лесное озеро» и обустраивают ограждение по периметру здравницы.

Недавно они завершили ремонт кровли на учебном корпусе кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Их постоянные клиенты – Кыштымский медеэлектролитный завод, школы и детский дом в Каслях, Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина в Снежинске.

Кроме того, фирма Петра Любчика выиграла тендер на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Каслинского района. А вот «зайти» на эти же виды работ в Кыштыме у предпринимателя который год не получается. Всякий раз конкурсы, объявленные регоператором, выигрывают другие компании – иногородние.

Хотя в тех же Каслях более 33 видов работ, а это ремонт фундаментов, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, монтаж электрооборудования, почти завершены. До 1 декабря строителям осталось уложить жёсткую кровлю на трёх домах.