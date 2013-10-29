В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались
Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: ЖКХ
По данным управления городского хозяйства, в этом году 144 вида ремонтных работ должны быть выполнены на 56 многоквартирных домах. Однако ни на одном из объектов работы ещё даже не начинались. На ремонт инженерных сетей, кровли, фасадов, подвалов в общей сложности будет направлено 78 миллионов 957 тысяч рублей. В прошлом году капитальный ремонт был произведён в 19 домах на сумму 23 миллиона 601 тысяча рублей.
В этом году планируется отремонтировать дома в микрорайоне Каолиновом, в радиогородке, на улицах Металлистов, Победы, Дзержинского. Впервые будет наведён порядок и в восьми многоквартирных домах в посёлке Тайгинка.
Сегодня в Кыштымский городской округ приедет руководитель Каслинского межрайонного отдела Регоператора капитального ремонта Челябинской области Роман Шушаркин. Подробный материал на эту тему читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».
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