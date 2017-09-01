В Кыштыме подрядчик капремонта домов по своей инициативе применил современные технологии
Автор: КР от Вчера, 10:52 Категория: ЖКХ
Кыштымская компания ООО «Строитель Плюс» провела ремонт фасада и отмосток дома на улице Дёмина, 5. Для долговечности ремонта при её строительстве использовалась технология железнения основания.
В смете на проведение работ это условие не указано, но компания по собственной инициативе применила эту технологию. Шлифовка верхней части бетонного покрытия и обустройство температурных швов обеспечит сохранность этого конструктивного элемента здания не только в течение пятилетней гарантии, отводимой для объектов капремонта, но и на гораздо больший срок.
«СтроительПлюс» готов представить рабочей комиссии и выполненные работы по внутренним сетям электроснабжения на домах 12 и 14 на улице Боровой.
Этот же подрядчик продолжает капитальный ремонт жилого дома на улице Ю. Ичёвой, 183, где уже уложена стяжка и первый слой мягкой кровли. Как сказал сайту директор компании Пётр Любчик, готовность данного объекта составляет около 70 процентов. Ремонт мягкой кровли на доме Калинина, 154 выполнен примерно на 40 процентов. Ведутся работы и на кровлях двух домов на улице Набережная в посёлке Увильды.
Суммарная стоимость капремонта по всем вышеназванным объектам составит 7,4 миллиона рублей.
В четверг закончился срок подачи заявок на участие в электронном аукционе по другим домам Кыштымского округа, попавшим в программу капремонта на 2017 год. Начальная цена договора по ним составляет 73,08 миллиона рублей.
При наличии заявок, электронный аукцион состоится 20 сентября. Если выявится победитель, то по договору капремонт 126 видов работ он должен будет выполнить до 1 сентября 2018 года.