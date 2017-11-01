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Юные туристы Кыштыма вернулись из Крыма с победой во Всероссийском конкурсе походов и экспедиций

Автор: КР от Вчера, 12:35 Категория: Туризм

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Фото предоставлено станцией юных туристов "Странник".

 

Воспитанницы объединения «Пешеходный туризм» станции юных туристов «Странник» Татьяна Морозова, Валерия Устьянцева, Майя Гинтер, Ирина Киселёва и Валерия Плотникова стали лучшими в номинации «Лыжные походы первой категории сложности».

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, в составе делегации Челябинской области они побывали в международном детском центре «Артек» в Крыму. Такой подарок кыштымские школьницы получили от Федерального центра туризма.

 

В прошлом году воспитанники педагога станции юных туристов «Странник» Любови Бахаревой совершили лыжный поход от хребта Курмы до горы Юрмы. На преодоление 100 километров этого маршрута у юных туристов ушло восемь дней.

 

Этот маршрут кыштымцы защитили на первенстве Челябинской области, где заняли призовое место, а позже представили этот же проект уже на всероссийском уровне, где стали четвёртыми. И вот теперь – первое место! За победу в номинации наши участницы получили кубок, дипломы и значки «Юный турист I степени».

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