Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Юные туристы из Кыштыма стали лучшими на зональных соревнованиях
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

Юные туристы из Кыштыма стали лучшими на зональных соревнованиях

Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Туризм

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Воспитанники станции юных туристов «Странник» приняли участие в первом открытом чемпионате по туризму «Майская лента» в городе Нязепетровске. На соревнования приехали спортсмены не только из нашего города, но и Нижнего Уфалея. Ещё семь команд представляли Нязепетровск.

 

Трасса протяжённостью 400 метров была подготовлена в детском парке. Она объединила шесть этапов: переправа по параллельным перилам, спуск по склону с самостраховкой по перилам, навесная переправа, переправа по бревну, вертикальный маятник и подъём. Дистанцию проходили связками по два мальчика и две девочки. Состязания длились около восьми часов.  

 

Как сообщила сайту «КР» методист по туризму станции «Странник» Екатерина Вечернина, кыштымцы показали себя лучшими в возрастной категории 12-13 лет. Воспитанники педагога Любови Бахаревой Никита Ситников и Тимофей Заикин заняли первое место.

 

Их наградили грамотами и медалями от управления по молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации Нязепетровского района. Кроме того, победители из Кыштыма вернулись домой с футболками с логотипом чемпионата.

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter