Юные туристы из Кыштыма стали лучшими на зональных соревнованиях
Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Туризм
Воспитанники станции юных туристов «Странник» приняли участие в первом открытом чемпионате по туризму «Майская лента» в городе Нязепетровске. На соревнования приехали спортсмены не только из нашего города, но и Нижнего Уфалея. Ещё семь команд представляли Нязепетровск.
Трасса протяжённостью 400 метров была подготовлена в детском парке. Она объединила шесть этапов: переправа по параллельным перилам, спуск по склону с самостраховкой по перилам, навесная переправа, переправа по бревну, вертикальный маятник и подъём. Дистанцию проходили связками по два мальчика и две девочки. Состязания длились около восьми часов.
Как сообщила сайту «КР» методист по туризму станции «Странник» Екатерина Вечернина, кыштымцы показали себя лучшими в возрастной категории 12-13 лет. Воспитанники педагога Любови Бахаревой Никита Ситников и Тимофей Заикин заняли первое место.
Их наградили грамотами и медалями от управления по молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации Нязепетровского района. Кроме того, победители из Кыштыма вернулись домой с футболками с логотипом чемпионата.
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