Туристы из Кыштыма «дотопали» до Крыма

Автор: КР от Вчера, 14:43 Категория: Туризм

Пятеро кыштымских школьников в возрасте от 14 до 17 лет в составе делегации от Челябинской области улетели в международный детский центр «Артек», расположенный на Черноморском берегу в Крыму. Они будут греться под южным солнцем до 15 октября.

Такой подарок подростки получили за свою выносливость от Федерального центра туризма.

– Ещё в прошлом году мы с моими воспитанниками, а точнее воспитанницами, совершили лыжный поход первой степени сложности на гору Юрму, – поясняет сайту «КР» руководитель секции пешеходного туризма станции туристов «Странник» Любовь Бахарева. – Мои девчонки преодолели сто километров – расстояние от Нижнего Уфалея до Карабаша. Этот маршрут мы защитили на первенстве Челябинской области, где заняли призовое место, а позже представили этот же проект уже на всероссийском уровне. На России мы стали четвёртыми.

Сейчас у туристов так называемое межсезонье. Летние походы уже позади. Впереди у «странников» уже лыжные походы и покорение новых вершин.