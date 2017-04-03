Сто километров по горам прошли на лыжах туристы из Кыштыма
Автор: КР от Сегодня, 17:09 Категория: Спорт
Десять бывших и нынешних воспитанников станции юных туристов «Странник» совершили путешествие на лыжах по взгорьям Южного и Среднего Урала. За восемь дней они преодолели 100 километров.
Руководителем похода первой категории сложности стала педагог «Странника» Любовь Бахарева. На лыжи встал и сам директор этого учреждения дополнительного образования Леонид Щербаков. Самыми юными участницами похода стали ученицы первой и третьей школ Екатерина Брялина, Марина Беспалова и Майя Гинтер.
Маршрут кыштымских туристов начался с восхождения на Александровскую Сопку, что в восьми километрах от города Златоуста. Далее группа прошла по Уральскому хребту – по границе национального парка «Таганай». На четвёртый день похода лыжники налегке поднялись на вершину горы Дальний Таганай. Там на высоте в 1112 метров их встретили сильный ветер и метель. На следующий день покорение новой вершины – на этот раз хребта Ицыл, высота которого составляет 1069 метров.
Дальнейший путь группы лежал вдоль озёр Карабашского городского округа, среди которых было и озеро Уфимское, расположенное в горах, словно в чаше. Из него берёт своё начало река Уфа. Завершился маршрут «странников» на озере Большой Агардяш. В Кыштым путешественники вернулись с загаром, свойственным любителям зимней рыбалки. Яркое солнце светило всю вторую половину их похода.
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