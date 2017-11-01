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Школьница из Кыштыма одержала победу в соревнованиях по современному мечевому бою

Автор: КР от Вчера, 17:35 Категория: Спорт

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Валерия Устьянцева на фото слева

 

Воспитанница станции юных туристов «Странник» Валерия Устьянцева вернулась с Осеннего кубка Уральского федерального округа по современному мечевому бою с золотой медалью. В возрастной категории 14-15 лет ей не было равных.

 

Состязания проходили в Екатеринбурге. В них приняли участие более 80 спортсменов от четырёх до 30 лет из семи городов Челябинской, Свердловской и Курганской областей. На соревнованиях выступали ещё четыре ученика педагога «Странника» Веры Тишкиной.

 

 Александр Кузнецов

 

С медалью из столицы Среднего Урала вернулся и наш земляк, студент Южно-Уральского государственного медицинского университета Александр Кузнецов. Он завоевал «бронзу» среди спортсменов старше 18 лет.

 

Для справки. Современный мечевой бой – это единоборство спортсменов, использующих «рубящую» технику средневековым клинковым оружием и применяющих при этом безопасный спортивный инвентарь: меч и щит, изготовленные из полимерных материалов.

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