В Кыштыме появилась первая тропа из проекта «Тропы Егозавра»

Вчера, 13:13 Категория: Туризм

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На территории горнолыжного комплекса «Егоза» появилась новая туристическая тропа.

Тропа легла вокруг Егозы и её ближайшего соседа - горы Сугомак, где, как известно, расположено много неизведанных троп, исторических мест и природных объектов. Связывают их большие и маленькие, популярные и забытые тропы. Отсюда и возникла идея проекта "Тропы Егозавра".

Для нового маршрута была выбрана одна из троп, что объединяет территорию горнолыжного комплекса и особо охраняемые природные зоны - озеро Сугомак и Сугомакскую пещеру. Новая тропа проходит у подножья гор, и называется «Туда и обратно».

Этот маршрут оптимален для пешей прогулки и прогулки на велосипеде. Тропа «Туда и обратно» отличается пологостью, доступностью и охватывает самые интересные объекты. Среди них руины Динамитного завода, родники и пещера. Длина маршрута в одну сторону 6 км.

Подробности в группе ГЛК «Егоза» в социальной сети «Вконтакте».