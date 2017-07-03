В окрестностях Кыштыма есть ещё одна пещера – на склоне горы Егоза

Автор: КР от Вчера, 16:05 Категория: Экология

Все фотографии Максима Швейкина.

Сегодня в редакцию «Кыштымского рабочего» пришло письмо от жителя нашего города, известного многим фотографа Максима Швейкина.

Он пишет: «Все знают про Сугомакскую пещеру, что возле горы Сугомак, но мало кто знает, что на горе Егоза тоже есть, хоть и совсем небольшая, пещера. В школе нас водили в походы, и в один из таких походов на гору Егоза мы и нашли эту пещеру. Насколько мне помнится, в неё смогли влезть пятеро детей. Прошло много времени, но всех, кого я спрашивал про эту пещеру, ничего о ней не знали. Только одноклассники ещё что-то припоминали. Вот и возникла идея снова её найти. В прошедшее воскресенье, случайно встретившись на Егозе с бывшим одноклассником, мы снова нашли егозинскую пещеру. Находится она на склоне, вдали от тропы. Хотя место там и не хоженое, про пещеру явно знают. Прямо перед входом – старая сломанная лавочка, бутылки и прочий мусор. Через несколько дней, вооружившись фонариком, я вновь отправился туда. В лаз вполне пролезет взрослый мужчина. Внутри встать во весь рост не получится, но на корточках вполне можно сидеть. Вероятно, у пещеры было два входа. Как и в других пещерах, прохладно и влажно. Но более детальное её изучение оставим специалистам».

Редакция связалась с комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского округа. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности председателя комитета Борис Кирьянов, он впервые слышит про пещеру на склоне горы Егоза. Но Борис Александрович очень заинтересовался этой темой и даже попросил прислать ему фотографии.

Редакция будет признательна всем, кто отзовётся по этой теме.