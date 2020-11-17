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В Кыштыме появится первая экотропа

Сегодня, 09:11 Категория: Экология
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Завтра, 20 ноября, около Сугомакской пещеры откроется новая экологическая тропа протяжённостью около 900 метров. Тропа начинается от съезда с автодороги Кыштым-Слюдорудник, проходит по существующей лесной дороге и заканчивается входом в Сугомакскую пещеру.

Единственная в своём роде на Урале Сугомакская пещера, образовавшаяся в толще мрамора, признана памятником природы. Её ходы тянутся в общей сложности на 123 метра, большая часть из которых доступна для туристов. Туристам, проходящим по тропе, по пути встретится семь стоянок с информационными стендами, на которых рассказывается о спелеологии, обитающих в пещерах животных, истории изучения южноуральских пещер. Также на тропе установили скамейки из переработанного пластика.

На обустройство экотропы было направлено более 840 тысяч рублей в рамках реализации национального проекта «Экология» при поддержке правительства Челябинской области.

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Теги: Кыштым гора Сугомак экотропа Сугомакская пещера

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