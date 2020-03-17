В Кыштыме будет благоустроена территория около Сугомакской пещеры

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Уже этим летом учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» приступит к благоустройству территории геологического памятника природы – Сугомакская пещера.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела экологического просвещения и туризма «Особо охраняемых природных территорий» Ольга Чаркина, на эти цели будет направлено порядка одного миллиона рублей.

– В границах памятника природы будет оборудована экологическая тропа протяжённостью около 800 метров, – приоткрыла секрет благоустройства Ольга Валентиновна. – Вдоль неё разместятся информационные баннеры, указатели. В пределах пещеры будут отведены специальные места для отдыха туристов.

В настоящее время объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства. Планируется, что работы начнутся с июня и завершатся ближе к осени.

Для справки. Пещера Сугомакская – это единственная подземная полость, выработанная водой в мраморе на территории Челябинской области, а потому уникальна по своему происхождению. Пещера представляет собой разветвлённую двухэтажную карстовую полость коридорно-гротового типа. Заложена в массиве белых трещиноватых мелкозернистых полосчатых палеозойских мраморов. Общая длина ходов и гротов – 123 метра. Общая глубина пещеры – девять метров. Вход в пещеру обращен к западу и представляет собой широкую трапецию размером два на три метра. Склоны горы, в которой находится пещера Сугомакская, покрыты хвойным лесом и богатым разнотравием. По территории памятника природы протекает родник Марьины слезы.