В Сугомакскую пещеру в Кыштыме можно будет спуститься по лестнице

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В рамках нацпроекта «Экология» в Кыштыме будет обустроена экологическая тропа «Сугомакская пещера».

Проект подготовили в Уральском региональном институте музейного проектирования. В администрации Кыштымского городского округа работу представила начальник отдела экологического просвещения и туризма «Особо охраняемых природных территорий» Челябинской области Ольга Чаркина.



– Планируется установить довольно большую входную группу сразу после автостоянки на повороте у дороги, – рассказала сайту «КР» Ольга Валентиновна. – От этого места до самой пещеры будет оборудована экотропа. На ней появятся два информационных стенда со скамейками. На первом – интерактивном – разместят информацию о мраморе. На втором можно будет прочитать о фауне пещер и летучих мышах. Ещё один информационный аншлаг установят вблизи Сугомакской пещеры. По нему гости узнают о сталактитах и сталагмитах.



Перед входом в пещеру появится крытая беседка. Спуститься в первый грот можно будет по специально оборудованной лестнице.



Около ручья «Марьины слёзы» сделают стенд с историей возникновения водоёма. Неподалёку разместят аншлаг, посвящённый легенде о Сугомаке и Егозе.



Пещера останется открытой для свободного посещения. А экскурсии по гротам будут проводить за отдельную плату. Полученные доходы направят на дальнейшее поддержание эстетичного вида экологической тропы. Её обустройство пройдёт летом. В конце августа запланировано официальное открытие.