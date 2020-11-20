В Кыштымском городском округе появилась вторая экотропа

Сегодня, 16:46 Категория: Экология

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Сегодня состоялось торжественное открытие экологической тропы «Сугомакская пещера» протяжённостью около 900 метров. Она начинается от съезда с автодороги «Кыштым – Слюдорудник», проходит по лесной дороге и заканчивается входом в Сугомакскую пещеру.

В рамках реализации национального проекта «Экология» при поддержке правительства Челябинской области на обустройство экотропы направлено более 840 тысяч рублей. На эти средства изготовлены входная группа, информационные стенды, скамейки, выполненные из переработанного пластика, и обустроен вход в пещеру. На открытие экологической тропы в наш город приехал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

– В рамках национального проекта «Экология» мы создаём в нашей области систему экологических троп именно в тех местах, где наблюдается большая антропогенная нагрузка на памятники природы, – сказал Виталий Игоревич. – Мы благодарны администрации Кыштымского городского округа, что они помогают следить за памятником природы и одновременно привлекать сюда туристов.

Людмила Шеболаева отметила, что и гора Сугомак, и Сугомакская пещера, и Сугомакская поляна, – являются излюбленными местами отдыха не только кыштымцев, но и жителей соседнего города Озёрска. В течение 25 лет на Сугомакской поляне проводится фестиваль «Русский хоровод», который уже давно перешёл на уровень всероссийского события в народном творчестве. Глава Кыштымского городского округа поблагодарила коллектив станции туристов «Странник», без которых не могло обойтись сегодняшнее экологическое событие. Кыштымские «странники» каждую весну проводят на Сугомаке масштабный субботник и помогают поддерживать чистоту на поляне в течение года.

– Что касается тропы, это очень интересная идея, – продолжила глава. – Полагаю, что она должна иметь определённое развитие и продолжаться до самой горы.

Заместитель министра экологии пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена.

Сама Людмила Александровна каждую осень поднимается на вершину Сугомака. Почему именно в это время года?

– Когда сухая листва шуршит под ногами – это необыкновенное ощущение! – объяснила Людмила Шеболаева.

Виталий Безруков и Людмила Шеболаева перерезали красную ленточку в знак открытия экологической тропы. Затем волонтёры, педагоги и представители СМИ прошлись до Сугомакской пещеры. Интересную экскурсию провела педагог станции юных туристов «Странник» Наталья Аргучинская. На остановках возле информационных стендов, а здесь их установлено семь, Наталья Владимировна рассказала о пещерах и их обитателях, о разновидностях кварца и о науке «спелеология». Кроме того, участники экскурсии услышали легенды, связанные с родником Марьины слёзы, с Сугомаком и Егозой.

В завершении экскурсии все желающие смогли спуститься в Сугомакскую пещеру. Теперь внутрь грота можно спускаться не по скользкой и узкой тропинке, а по удобной лестнице.