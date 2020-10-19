Команда из Кыштыма стала призёром всероссийского слёта туристов
Вчера, 16:25 Категория: Туризм
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На протяжении нескольких месяцев команда станции юных туристов «Странник» принимала участие во всероссийском слёте.
Во время участия семеро подростков вместе с педагогами Любовью Бахаревой и Надеждой Прыкиной прошли путь от горы Сугомак до горы Юрма.
Во время путешествия каждый занимал должность и выполнял определённые задачи. Командиром и заведующим туристическим снаряжением назначили 16-летнего Дмитрия Плотникова. По маршруту участников направлял его ровесник Михаил Золотов. Остальным туристам по 15 лет. Никита Ситников был реммастером и следил за погодой. Начальником продовольствия – Екатерина Кутузова, хронометристом и краеведом – Эвелина Хажеева, летописцем и медиком – Анна Гайнутдинова. Алёна Неупокоева отвечала за фоторепортаж.
После маршрута команда должна была составить и защитить туристический отчёт.
По результатам всероссийского слёта юных туристов кыштымская команда «Подорожник» заняла второе место среди походных маршрутов первой категории сложности.