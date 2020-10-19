Команда из Кыштыма стала призёром всероссийского слёта туристов

Вчера, 16:25 Категория: Туризм

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На протяжении нескольких месяцев команда станции юных туристов «Странник» принимала участие во всероссийском слёте.

Во время участия семеро подростков вместе с пе­дагогами Любовью Бахаревой и Надеждой Прыкиной прош­ли путь от горы Сугомак до горы Юрма.

Во время путешествия каждый занимал долж­ность и выполнял определён­ные задачи. Командиром и заведующим туристическим снаряжением назначили 16-лет­него Дмитрия Плотникова. По маршруту участников направлял его ро­весник Михаил Золотов. Осталь­ным туристам по 15 лет. Никита Ситников был реммастером и следил за погодой. Начальником продовольствия – Екатери­на Кутузова, хронометристом и краеведом – Эвелина Хажеева, летописцем и медиком – Анна Гайнутдинова. Алёна Неупоко­ева отвечала за фоторепортаж.

После маршрута команда должна была составить и защитить туристический отчёт.

По результатам всероссийского слёта юных туристов кыштымская команда «Подорожник» заняла второе место среди походных маршрутов первой категории сложности.

