Школьники из Кыштыма преодолеют больше 100 километров пешком от Сугомака до Юрмы

Сегодня, 14:27 Категория: Туризм

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Воспитанники станции детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник» из Кыштыма примут участие в III Всероссийском слёте юных туристов. Ребята вместе с педагогами Любовью Бахаревой и Надеждой Прыкиной отправятся в поход в начале августа и за восемь дней преодолеют 115 километров от горы Сугомак до горы Юрма.



В этом году Федеральным центром детско-юношеского туризма было принято решение о нестандартном формате проведения мероприятия. Участникам разрешено выдвинуться на маршруты в своих регионах с соблюдением единых сроков. Каждой команде будет выделен спутниковый трекер, в онлайн-режиме можно будет наблюдать за движением юных туристов.



Это первый поход в Челябинской области согласованный после перерыва из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.