Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Школьники из Кыштыма преодолеют больше 100 километров пешком от Сугомака до Юрмы

Сегодня, 14:27 Категория: Туризм
148
0

 

Воспитанники станции детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник» из Кыштыма примут участие в III Всероссийском слёте юных туристов. Ребята вместе с педагогами Любовью Бахаревой и Надеждой Прыкиной отправятся в поход в начале августа и за восемь дней преодолеют 115 километров от горы Сугомак до горы Юрма.


В этом году Федеральным центром детско-юношеского туризма было принято решение о нестандартном формате проведения мероприятия. Участникам разрешено выдвинуться на маршруты в своих регионах с соблюдением единых сроков. Каждой команде будет выделен спутниковый трекер, в онлайн-режиме можно будет наблюдать за движением юных туристов.


Это первый поход в Челябинской области согласованный после перерыва из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Странник туристы поход

Похожие публикации:

Туристы из Кыштыма получили дипломы за недельный поход по Уральским горам

В Кыштыме туристы прошлись по горам на лыжах

Юные туристы Кыштыма вернулись из Крыма с победой во Всероссийском конкурсе походов и экспедиций

Разведчицы из Кыштыма проводят каникулы на берегу Большой Акули

В поход – на воспитание

Комментарии:

Добавить