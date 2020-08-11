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Туристы из Кыштыма завершают восьмидневный поход

Сегодня, 12:43 Категория: Туризм
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Как сообщалось ранее на сайте «КР», воспитанники станции юных туристов «Странник» из Кыштыма принимают участие в III Всероссийском слёте юных туристов.

Ребята вместе с педагогами Любовью Бахаревой и Надеждой Прыкиной отправились в поход в начале августа и за восемь дней должны преодолеть пешком 115 километров от горы Сугомак до горы Юрма.

Как сообщается в группе Вконтакте «Детский туристический пресс-центр», во второй день похода кыштымцы прошли почти 20 километров. На ночлег остановились в местечке под названием Урочище Ушаты.

Ночью их застал сильный дождь, а утром следующего дня они выдвинулись в направлении скалы Городбище, поднявшись на вершину, увидели ближайшую цель похода – Шигирские сопки, и конечную точку похода – гору Юрму.

Каждую команду Всероссийского слёта юных туристов обеспечили спутниковыми трекерами. Они позволяют в онлайн-режиме наблюдать за передвижением путешественников.

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Теги: Кыштым Туристы Кыштыма Странник

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