Разведчики из Кыштыма приняли участие в Полтавской битве под Санкт-Петербургом

Автор: КР от Сегодня, 12:14 Категория: Туризм

Воспитанники станции юных туристов «Странник» вернулись из Санкт-Петербурга, где прошёл общероссийский слёт скаутов-разведчиков «Юбилейная высота». Он был приурочен к празднованию 110-летия скаутского движения в России.

В течение недели около тысячи представителей этого движения из России и зарубежья жили в палаточном лагере вблизи озера Кельзалампи.

Темой слёта стала Петровская эпоха. Для юных разведчиков была подготовлена обширная программа. Они проходили мастер-классы, изучая ремёсла прошлых лет. Это и корабельное дело, и кладка печей, кузнечное и оружейное мастерство.

Разыгрывались воинские баталии под названиями «Взятие Азова», «Полтавская битва», «Кожуховские манёвры».

Из Кыштыма в Северную столицу нашей страны ездили 32 воспитанника «Странника» вместе с педагогом Любовью Бахаревой и директором станции юных туристов Леонидом Щербаковым.

– Наша команда заняла первое место в конкурсе «Петровская кухня», – сказала сайту «КР» Любовь Германовна. – Мы готовили блюда из картофеля, угощали других блинами и сладостями. Также мы стали победителями в конкурсе на лучшую форму.

Ярким событием слёта стал «Петровский бал», который разведчицы и разведчики устроили посреди леса. Ребята из «Странника» привезли с собой из Кыштыма средневековые наряды и станцевали в них кадриль, вальс и мазурку.