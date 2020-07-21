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Кыштымцы могут уехать на юг поездом

Сегодня, 15:48 Категория: Туризм
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«Российские железные дороги» возобновляют отменённый ранее из-за пандемии коронавируса поезд «Челябинск-Новороссийск». Он начнёт курсировать уже с предстоящего воскресенья, 26 июля.

Поезд будет отправляться со станции Челябинск в 08:19 по местному времени с 26 по 30 июля и с 1 по 31 августа (кроме 3 августа) по нечётным числам. Таким образом, южноуральцы, в том числе и жители Кыштыма, могут отправиться в отпуск на юг на поезде.

Кроме того, в расписание вернулись и другие летние направления, в частности, «Челябинск-Адлер», который всегда пользовался большим спросом.

В ЮУЖД подчеркнули, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для безопасности пассажиров. Вагоны тщательно дезинфицируют, с помощью ультрафиолетовых ламп проводится обеззараживание воздуха. Пассажирам измеряют температуру не менее двух раз в сутки.

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Теги: РЖД Новороссийск Кыштым

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