Жители Кыштыма будут доезжать в поездах до Москвы на два часа дольше Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Общество 0 С 6 декабря поезд «Челябинск – Москва» 079У, проходящий и через наш город, будет отменён. Чтобы попасть в столицу, кыштымцам придётся сначала доехать до Екатеринбурга на скором поезде, следующем из Челябинска. Там их вагоны будут подцеплять к поезду «Петропавловск – Москва». – Новое расписание станет актуальным с 9 декабря. С этого дня и далее по нечётным числам скорый поезд «Челябинск – Екатеринбург» будет отправляться со станции Кыштым в 22 часа 15 минут по местному времени, – сообщили сайту «КР» на железнодорожном вокзале. – В Москву пассажиры прибывают через день в 5 часов 38 минут по московскому времени. Время в пути составит 34 часа, а не 32, как это было раньше. На этом же поезде кыштымцы смогут доехать и до Казани. В столице Татарстана они окажутся раньше, чем через сутки после отправления – в 16 часов 25 минут местного времени. Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов и наличии мест можно по телефону горячей линии 8-800-775-00-00 или в железнодорожных кассах – 8 (35151) 9-22-22. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить