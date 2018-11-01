Жители Кыштыма будут доезжать в поездах до Москвы на два часа дольше

Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Общество

С 6 декабря поезд «Челябинск – Москва» 079У, проходящий и через наш город, будет отменён. Чтобы попасть в столицу, кыштымцам придётся сначала доехать до Екатеринбурга на скором поезде, следующем из Челябинска. Там их вагоны будут подцеплять к поезду «Петропавловск – Москва».

– Новое расписание станет актуальным с 9 декабря. С этого дня и далее по нечётным числам скорый поезд «Челябинск – Екатеринбург» будет отправляться со станции Кыштым в 22 часа 15 минут по местному времени, – сообщили сайту «КР» на железнодорожном вокзале. – В Москву пассажиры прибывают через день в 5 часов 38 минут по московскому времени. Время в пути составит 34 часа, а не 32, как это было раньше.

На этом же поезде кыштымцы смогут доехать и до Казани. В столице Татарстана они окажутся раньше, чем через сутки после отправления – в 16 часов 25 минут местного времени.

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов и наличии мест можно по телефону горячей линии 8-800-775-00-00 или в железнодорожных кассах – 8 (35151) 9-22-22.