Через железнодорожную станцию Кыштым больше не ездят поезда в Москву и Санкт-Петербург
Сегодня, 10:30 Категория: Экономика и бизнес
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Пандемия коронавируса внесла коррективы буквально во все сферы нашей жизни. Из-за резкого снижения пассажиропотока Российские железные дороги прекратили сообщение между многими городами страны.
Изменения в графике движения поездов коснулись и станции Кыштым. Как сказала сайту «КР» старший кассир билетной кассы Светлана Чистякова, на сегодняшний день уже отменён поезд № 689, на котором кыштымцы могли уехать в Казань и Москву. Данное направление было весьма востребовано у наших земляков.
Кроме того, с 1 мая отменяется рейс Челябинск-Санкт-Петербург, который был также популярен у жителей Кыштыма.
После майских праздников не будет и проходящего через станцию Кыштым поезда Тюмень-Махачкала.
Через день начал ходить поезд Пенза-Нижневартовск, который до недавнего времени делал остановку в Кыштыме ежедневно.