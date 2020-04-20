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Через железнодорожную станцию Кыштым больше не ездят поезда в Москву и Санкт-Петербург

Сегодня, 10:30 Категория: Экономика и бизнес
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Пандемия коронавируса внесла коррективы буквально во все сферы нашей жизни. Из-за резкого снижения пассажиропотока Российские железные дороги прекратили сообщение между многими городами страны.

 

Изменения в графике движения поездов коснулись и станции Кыштым. Как сказала сайту «КР» старший кассир билетной кассы Светлана Чистякова, на сегодняшний день уже отменён поезд № 689, на котором кыштымцы могли уехать в Казань и Москву. Данное направление было весьма востребовано у наших земляков.

 

Кроме того, с 1 мая отменяется рейс Челябинск-Санкт-Петербург, который был также популярен у жителей Кыштыма.

 

После майских праздников не будет и проходящего через станцию Кыштым поезда Тюмень-Махачкала.

 

Через день начал ходить поезд Пенза-Нижневартовск, который до недавнего времени делал остановку в Кыштыме ежедневно.

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Теги: Кыштым РЖД Москва Санкт-Петербург коронавирус

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