В новогодние праздники жители Кыштыма смогут уехать на поезде в Санкт-Петербург

Автор: КР от Вчера, 13:39 Категория: Туризм

Об этом сайту «КР» сообщила старший кассир билетной кассы железнодорожной станции Кыштым Светлана Чистякова. По её словам, скорый поезд «Челябинск – Санкт-Петербург» снова начнёт курсировать в новогодние праздники. До этого уехать в северную столицу нашей страны со станции Кыштым можно было только летом.

В компании «Российские железные дороги» принято решение возобновить такие поездки и в праздничные дни. Через станцию Кыштым скорый поезд будет проезжать 22, 24, 26 и 28 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января. Поездка от Кыштыма до Санкт-Петербурга займёт 41 час 45 минут.

Пользуются спросом у кыштымцев и поездки в новогодние праздники в Москву. Скорый поезд домчит наших земляков до столицы России по чётным числам.

– Продажа билетов открыта за 90 суток до отправления, – сказала Светлана Ивановна. – Жители Кыштыма уже приобрели немало билетов как до Москвы, так и до Санкт-Петербурга.

А с 9 декабря через нашу железнодорожную станцию начнёт ходить поезд «Пенза – Нижневартовск». Уехать на нём можно будет круглый год в любой день недели. Он будет курсировать ежедневно. На этом поезде кыштымцы смогут добраться до таких красивых и крупных городов, как Уфа, Самара, Тобольск, Тюмень, Сызрань.