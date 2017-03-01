В Казань за тысячу рублей. Жители Кыштыма смогут доехать до столицы Татарстана без пересадок

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Общество

С 20 апреля через станцию Кыштым начнёт ходить скорый поезд Челябинск – Москва. Его путь в столицу будет лежать не через Уфу и Самару, как это было раньше, а через Казань.

Из Челябинска состав будет отправляться по чётным числам. Он проследует через Аргаяш, Кыштым и Верхний Уфалей. В нашем городе остановку будет делать около 23 часов по местному времени. Точное время отправления – 23:05. В столицу Татарстана поезд прибывает на следующий день в районе 18 часов.

Поездка в Казань на сидячих местах обойдётся кыштымцам как минимум в 996 рублей. На 300 рублей дороже оценивается полка в плацкартном вагоне. А путешествие в купе будет стоить от 2528 рублей.

В связи с запуском нового поезда изменяется расписание поезда № 391/392 сообщением Челябинск – Москва, следующего через Уфу. С 24 апреля он будет следовать только по нечётным числам.

Расписание поездов и стоимость билетов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» https://pass.rzd.ru/. Продажа билетов на поезда дальнего следования открывается за 60 суток до их отправления.