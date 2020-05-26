Кыштым представит Южный Урал на федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

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Вчера, 25 мая, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева успешно защитила на региональном этапе федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях портфель проектов «Прошлое – в настоящем и будущем». Из 100 возможных баллов кыштымские проекты набрали 93.

Всего заявку на участие в конкурсе подали 14 малых городов Челябинской области. Рабочая группа при минстрое провела предварительную оценку проектов и представила результаты на межведомственной комиссии. В итоге было принято решение, что Снежинск, Озёрск, Кыштым, Усть-Катав, Аша, Нязепетровск, Миньяр и Юрюзань представят наш регион на конкурсе.

Важным моментом для участия является наличие готовой проектно-сметной документации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу министерству строительства и инфраструктуры оказать содействие в её разработке для каждого участника конкурса.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштымского округа Наталья Панова, портфель проектов «Прошлое – в настоящем и будущем» предусматривает реконструкцию объектов и благоустройство общественных территорий в историческом центре города, входящих в пешеходный туристический маршрут. При этом в данной заявке акцент будет сделан на набережной вдоль речки Кыштымки.

Напомним, что за благоустройство этой набережной проголосовали сами кыштымцы.