Кыштым во второй раз примет участие во всероссийском конкурсе по благоустройству

Автор: КР от Вчера, 16:59 Категория: Общество

Заявка Кыштымского городского округа на этот конкурс была одобрена межведомственной комиссией во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Всего было представлено 11 проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. Но одобрение на региональном уровне получили восемь лучших. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Победители получат гранты до 100 миллионов рублей на благоустройство.

Помимо Кыштыма, одобрены заявки Верхнего Уфалея, Карабаша, Южноуральска, Троицка, Снежинска, Сима и Юрюзани. Их проекты будут рассматриваться в категории «Малые города».

Кыштым, Южноуральск и Верхний Уфалей поборются за субсидию до 80 миллионов рублей в категории городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек.

Наш город продолжает масштабный проект реконструкции исторического центра города, который включает в себя благоустройство двух парков, набережной и пешеходной зоны между ними, а также перенос на историческое место чугунного фонтана XIX века. В 2018 году этот проект уже оказывался в финале. Именно его в доработанном виде администрация Кыштымского городского округа вновь заявляет на этот конкурс. Проект носит символичное название «Прошлое в настоящем».

Этот конкурс проводится во второй раз. В прошлом году от Челябинской области было представлено семь проектов по благоустройству территорий в городах: Аше, Карабаше, Кыштыме, Южноуральске, Сатке, Троицке и Снежинске. Ни один муниципалитет не вошёл тогда в число победителей.