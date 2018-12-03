Центральная часть Кыштыма преобразится. В этом помогут жители города

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение выделить дополнительные деньги на благоустройство общественной территории муниципалитетам, которые приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди финалистов конкурса был и Кыштым.

На благоустройство городского парка имени А. С. Пушкина в следующем году будет направлено порядка 40 миллионов рублей.

На этот же конкурс администрация Кыштымского городского округа намерена подать заявку и в следующем году. Как и ранее, она будет представлена масштабным проектом «Прошлое – в настоящем» – по реконструкции центральной части города.

Определять следующий первоочередной объект, который будет представлен на Всероссийский конкурс весной следующего года, будут сами жители округа. Их активность – один из главных критериев при отборе победителей. Пункт сбора голосов оборудован в многофункциональном центре на улице Дёмина. Проголосовать можно будет и на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа с завтрашнего дня.

Как отмечено на сайте губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, проект «Прошлое – в настоящем» предусматривает благоустройство и реконструкцию восьми особо значимых объектов: парк имени А. С. Пушкина, дом промышленника Григория Дружинина, имеющий статус объекта культурного наследия, усадьба промышленников Демидовых «Белый дом» с парком на ее территории, а также «Ворота с оградой» на городской площади, набережная реки Кыштымки, пешеходная зона на улицах Садовой и Театральной и чугунный фонтан работы уральских мастеров. В городе позаботятся и о развитии исторического и культурного туризма: все знаковые объекты объединят одним пешеходным маршрутом.





В целом комплексный проект «Прошлое – в настоящем», по расчетам специалистов, обойдётся в 150 миллионов рублей.