Кыштым примет участие в федеральном конкурсе по благоустройству

Автор: КР от Вчера, 14:33 Категория: Общество

Право представлять Челябинскую область на федеральном уровне Кыштым удостоился после победы в этом году на областном в этом году. Такое решение было принято на заседании областной межведомственной комиссии, которая подвела итоги выполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Всего на конкурс было подано 19 заявок из 17 муниципалитетов Южного Урала. Кыштым одержал победу в номинации «Вовлечение общественности в подготовку и реализацию проектов по благоустройству».

– На региональный этап конкурса мы отправили пояснительную записку на трёх листах, ещё на 14 предоставили презентацию, приложили 23 фотографии и два видеоролика по благоустройству общего двора домов 1 и 113 на улицах Дёмина и Карла Либкнехта, – сказал сайту «КР» координатор реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кыштыме Максим Гузынин. – Этот двор стал показательным в плане комплексного подхода к благоустройству. Сначала там была проведена капитальная замена теплосетей и водовода, а потом уже проведено благоустройство. При этом активное участие в нём приняли и сами жители.

Сейчас готовится документация для отправки в министерство строительства Российской Федерации для участия в федеральном этапе конкурса.

Ранее, как уже сообщалось на сайте «КР», стало известно, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский в качестве поощрения принял решение выделить Кыштыму на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год порядка 30 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем было направлено в наш город в этом году.