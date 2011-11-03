Кыштым в следующем году получит гораздо больше денег для благоустройства дворов

Автор: КР от Сегодня, 17:14 Категория: Общество

Как сообщает сайт губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в 2019 году на реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитеты региона всего будет направлен один миллиард 575 миллионов. Кыштым получит почти в три раза больше денег, чем было выделено в этом году – около 30 миллионов рублей.

Глава региона решил таким образом поощрить города, принявшие участие во Всероссийском конкурсе благоустройства, в числе которых и Кыштым. Напомним, в мае этого года наш округ с проектом «Прошлое в настоящем» дошёл до его финала в Москве. Этот проект представляла лично глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

По состоянию на 12 ноября в Кыштымском городском округе запланированные работы по благоустройству выполнены на 100 процентов.

– Шесть миллионов рублей из выделенных одиннадцати в этом году уже переведены подрядчикам, – сказал сайту «КР» координатор реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кыштыме Максим Гузынин. – В пятницу мы отправляем последние документы в Челябинск, чтобы полностью рассчитаться со всеми.

Кроме того, в конкурсе лучших реализованных проектов по благоустройству, объявленном министерством строительства РФ, в номинации «Вовлечение общественности в подготовку и реализацию проектов по благоустройству» будет представлен и проект Кыштымского городского округа.