Кыштым в следующем году получит гораздо больше денег для благоустройства дворов Автор: КР от Сегодня, 17:14 Категория: Общество 0 Как сообщает сайт губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в 2019 году на реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитеты региона всего будет направлен один миллиард 575 миллионов. Кыштым получит почти в три раза больше денег, чем было выделено в этом году – около 30 миллионов рублей. Глава региона решил таким образом поощрить города, принявшие участие во Всероссийском конкурсе благоустройства, в числе которых и Кыштым. Напомним, в мае этого года наш округ с проектом «Прошлое в настоящем» дошёл до его финала в Москве. Этот проект представляла лично глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. По состоянию на 12 ноября в Кыштымском городском округе запланированные работы по благоустройству выполнены на 100 процентов. – Шесть миллионов рублей из выделенных одиннадцати в этом году уже переведены подрядчикам, – сказал сайту «КР» координатор реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кыштыме Максим Гузынин. – В пятницу мы отправляем последние документы в Челябинск, чтобы полностью рассчитаться со всеми. Кроме того, в конкурсе лучших реализованных проектов по благоустройству, объявленном министерством строительства РФ, в номинации «Вовлечение общественности в подготовку и реализацию проектов по благоустройству» будет представлен и проект Кыштымского городского округа. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Сегодня, 20:47 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 279 комментариев 0 публикаций Благоустройство дворов, это хорошее дело, но... Но вот как издевательство, это буквально 50 п.м. незаасфальтированного проезда до выезда на ул. Калинина, как раз со стоянки показанной на фото, и что главное, состояние этих 50-ти метров не шло ни в какое сравнение с теме проездами, которые заасфальтировали, и теперь, прежде чем попасть на хороший асфальт , надо преодолеть "полосу препятствий". Хотелось бы порадоваться, но почемуто грустно, ну Бог с ним, не заасфальтировали и ладно, но колдобин то можно было заделать. 0