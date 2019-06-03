В Кыштыме за воспоминания о городе будут дарить подарки Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Туризм 0 Центр развития туризма Кыштымского городского округа запустил своеобразный флэшмоб воспоминаний к Дню города. Нашим землякам предлагают публиковать в социальных сетях фотографии малой родины в паре «раньше» и «сейчас», то есть виды Кыштыма в былые годы и современные кадры. – Обязательно нужно ставить хэштег #кыштым262, – сказала сайту «КР» директор местного Центра развития туризма Алина Шмарина. – Все увидят, какие изменения в городе произошли за десятилетия, а что осталось неприкосновенным. Призёры будут определены накануне праздника, 7 июня. Они получат в подарок зонты, пледы и другие презенты с символикой города Кыштыма. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить