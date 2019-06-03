В Кыштыме за воспоминания о городе будут дарить подарки

Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Туризм

Центр развития туризма Кыштымского городского округа запустил своеобразный флэшмоб воспоминаний к Дню города.

Нашим землякам предлагают публиковать в социальных сетях фотографии малой родины в паре «раньше» и «сейчас», то есть виды Кыштыма в былые годы и современные кадры.

– Обязательно нужно ставить хэштег #кыштым262, – сказала сайту «КР» директор местного Центра развития туризма Алина Шмарина. – Все увидят, какие изменения в городе произошли за десятилетия, а что осталось неприкосновенным.

Призёры будут определены накануне праздника, 7 июня. Они получат в подарок зонты, пледы и другие презенты с символикой города Кыштыма.