Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жителям Кыштыма предлагают пройтись по улице Базарной

Жителям Кыштыма предлагают пройтись по улице Базарной

Автор: КР от Сегодня, 15:15 Категория: Туризм

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Именно так раньше называлась улица Советская, берущая своё начало от администрации Кыштымского городского округа. В предстоящее воскресенье, 24 сентября, Центр развития туризма приглашает всех желающих на очередную экскурсию. Она пройдёт в рамках проекта «Встречи в городе. Кыштым. История места».

 

Эта улица уникальна тем, что на ней сохранилось немало старинной застройки. О них расскажут краевед Галина Кожевникова и директор Центра развития туризма Алина Шмарина.

 

Экскурсоводы будут ждать кыштымцев и гостей города у бюста Карла Маркса в 13:00. Прогулка по Базарной – бесплатная. Справки по телефону 8-951-794-41-86.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter