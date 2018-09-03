Любители прогулок по Кыштыму получат подарок от главы округа Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Туризм 0 Центр развития туризма в городе Кыштыме проводит конкурс для любителей местных красот. Участникам предлагают разместить в социальной сети «ВКонтакте» запись с хэштегом #прогулкипокыштыму. – Пост должен содержать рассказ, фото, впечатление о нашем городе, – сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – Участники могут описать как городские достопримечательности, так и загородные маршруты, посёлки, активный отдых в горах, путешествия по озёрам. Итоги туристического конкурса будут подведены 29 сентября и опубликованы в группе «Центр развития туризма КГО». Победитель получит от главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой подарочное издание "Прогулки по Кыштыму», которое входит в серию «Национальное достояние России». Книга об истории и достопримечательностях нашего города была издана год назад, в честь юбилея Кыштыма – ему исполнилось 260 лет. Её тираж в пять тысяч экземпляров в продажу не поступал. Издание возможно получить только в подарок за успехи в развитии и продвижении города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить