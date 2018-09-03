Любители прогулок по Кыштыму получат подарок от главы округа

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Туризм

Центр развития туризма в городе Кыштыме проводит конкурс для любителей местных красот. Участникам предлагают разместить в социальной сети «ВКонтакте» запись с хэштегом #прогулкипокыштыму.

– Пост должен содержать рассказ, фото, впечатление о нашем городе, – сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – Участники могут описать как городские достопримечательности, так и загородные маршруты, посёлки, активный отдых в горах, путешествия по озёрам.

Итоги туристического конкурса будут подведены 29 сентября и опубликованы в группе «Центр развития туризма КГО». Победитель получит от главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой подарочное издание "Прогулки по Кыштыму», которое входит в серию «Национальное достояние России».

Книга об истории и достопримечательностях нашего города была издана год назад, в честь юбилея Кыштыма – ему исполнилось 260 лет. Её тираж в пять тысяч экземпляров в продажу не поступал. Издание возможно получить только в подарок за успехи в развитии и продвижении города.