Жителям Кыштыма предлагают расчехлить фотоаппараты Автор: КР от Сегодня, 17:40 Категория: Туризм 0 Центр развития туризма Кыштымского городского округа запустил новогодний конкурс. Его участником может стать любой желающий, независимо от возраста. Главное – запечатлеть самые яркие моменты нынешней зимы на камеру мобильного телефона или фотоаппарата. – Это могут быть фотографии, рассказы, отчёты о поездках, прогулках и просто яркие события вашей жизни, – сказала сайту «КР» директор Центра Алина Шмарина. – Нужно до 12 января разместить снимки на своей странице в соцсети ВКонтакте, поставив хэштег #кыштымскаяметелица. Ещё одно условие участия в фотоконкурсе – состоять в группах Центра развития туризма, а также в сообществах партнёров творческого состязания: ресторана «Хуторок», кафе «Пятница» и «UF KITCHEN». Три победителя получат по сертификату в одно из этих заведений. Имена счастливчиков будут объявлены на первом зимнем фестивале «Кыштымская метелица», который пройдёт рядом со станцией юных туристов «Странник» 13 января предстоящего года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить