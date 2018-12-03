Жителям Кыштыма предлагают расчехлить фотоаппараты

Автор: КР от Сегодня, 17:40 Категория: Туризм

Центр развития туризма Кыштымского городского округа запустил новогодний конкурс. Его участником может стать любой желающий, независимо от возраста. Главное – запечатлеть самые яркие моменты нынешней зимы на камеру мобильного телефона или фотоаппарата.

– Это могут быть фотографии, рассказы, отчёты о поездках, прогулках и просто яркие события вашей жизни, – сказала сайту «КР» директор Центра Алина Шмарина. – Нужно до 12 января разместить снимки на своей странице в соцсети ВКонтакте, поставив хэштег #кыштымскаяметелица.

Ещё одно условие участия в фотоконкурсе – состоять в группах Центра развития туризма, а также в сообществах партнёров творческого состязания: ресторана «Хуторок», кафе «Пятница» и «UF KITCHEN».

Три победителя получат по сертификату в одно из этих заведений. Имена счастливчиков будут объявлены на первом зимнем фестивале «Кыштымская метелица», который пройдёт рядом со станцией юных туристов «Странник» 13 января предстоящего года.