Жителям Кыштыма предлагают прогулку по санаторной даче

Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Туризм

Центр развития туризма снова приглашает на экскурсию в рамках проекта «Встречи в городе. Кыштым. Истории». На этот раз кыштымцы и гости города прогуляются по территории санатория «Дальняя Дача».

Гид расскажет им об архитектурных особенностях, проведёт по парку, расскажет об интересных исторических вехах. Здания санатория, возведённые управляющим кыштымских заводов Львом Дехановым, были в своё время военным госпиталем. Сейчас это довольно популярная здравница.

Как сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, встреча состоится в следующее воскресенье, 30 апреля. Сбор у центральной арки главного входа в санаторий в 12:00. Участие в экскурсии бесплатное.