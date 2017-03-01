В Кыштыме центр развития туризма меняет прописку

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Общество

У директора центра Алины Шмариной настроение самое что ни на есть чемоданное. В эти дни центр развития туризма, который был создан в нашем городе в начале прошлого года, переезжает на новое место. Почти год он размещался в самом центре Кыштыма – в помещении остановочного павильона.

– Со вторника, 7 марта, мы начнём работать в здании многофункционального центра на улице Дёмина, 7, – сказала сайту «КР» Алина Шмарина. – Непосильной оказалась аренда, которую мы платили собственнику остановочного комплекса. Именно поэтому руководством округа было принято решение о переезде в муниципальное здание.

А в минувший вторник, 28 февраля, Алина Шмарина, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, заместитель главы по экономике и инвестициям Алексей Заикин и директор спортивно-туристического центра «Провинция» Андрей Акимов приняли участие в региональном туристическом форуме, который проходил в Челябинске. Алина Владимировна работала в секции событийного туризма, Андрей Васильевич – в секции спортивного туризма. Обсуждались перспективы развития внутреннего туризма на Южном Урале.