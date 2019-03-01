Краеведы Кыштыма откроют новые тайны города Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Туризм 0 В рамках проекта «История одного места» краеведы клуба «Тихое зимовье» проводят для жителей и гостей нашего города экскурсии по старинным объектам. О каждом из них рассказывают неизвестные ранее факты. Для этого краеведы проводят кропотливую работу с архивными документами и историческими справками. – Очередная встреча состоится в это воскресенье, 24 марта в 11 часов на улице Республики, 66, – сказала сайту «КР» руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Сейчас там находится торговый дом «Орбита». А в прошлом по этому адресу размещались школы, медицинское училище, швейный цех горпромкомбината, в котором производился пошив постельного белья и рабочей одежды. Своими воспоминаниями поделятся и выпускники находившихся здесь в прошлом столетии учебных заведений. Справки по телефону 8-902-61-03-499. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить