Краеведы Кыштыма готовятся к проводам в армию Автор: КР от Вчера, 12:56 Категория: Общество 0 Как ранее сообщалось на сайте «КР», краеведы кыштымского клуба «Тихое зимовье» запустили уникальный проект «История одного места». В него войдут десятки прогулок по старинным и самым интересным уголкам нашего города. И вот первая встреча подготовлена. Действие начнётся у исторического здания на улице Советская, 13. Там до недавнего времени долгие десятилетия располагался военкомат. Именно военная тематика станет основной в день открытия проекта. – Участников прогулки познакомят с историей этого места от старины до современности. Причём в новом формате – в виде инсценировки проводов в армию. Сейчас этим занимаются краеведы, – сказала сайту «КР» руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Завершится необычная экскурсия просмотром фильма « Солдат Иван Бровкин» в кинотеатре «Октябрь». Прогулка состоится 18 декабря в 13:30 часов. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-902-61-03-499. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить