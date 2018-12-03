Краеведы Кыштыма готовятся к проводам в армию

Автор: КР от Вчера, 12:56 Категория: Общество

Как ранее сообщалось на сайте «КР», краеведы кыштымского клуба «Тихое зимовье» запустили уникальный проект «История одного места». В него войдут десятки прогулок по старинным и самым интересным уголкам нашего города.

И вот первая встреча подготовлена. Действие начнётся у исторического здания на улице Советская, 13. Там до недавнего времени долгие десятилетия располагался военкомат. Именно военная тематика станет основной в день открытия проекта.

– Участников прогулки познакомят с историей этого места от старины до современности. Причём в новом формате – в виде инсценировки проводов в армию. Сейчас этим занимаются краеведы, – сказала сайту «КР» руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Завершится необычная экскурсия просмотром фильма « Солдат Иван Бровкин» в кинотеатре «Октябрь».

Прогулка состоится 18 декабря в 13:30 часов. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-902-61-03-499.