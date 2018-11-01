В Кыштыме краеведы запустили уникальный проект Автор: КР от Вчера, 14:20 Категория: Общество 0 Проект под названием «История одного места» рассчитан на полтора года. За это время краеведы местного клуба «Тихое зимовье» подготовят более 20 встреч с бывшими работниками учреждений и предприятий, которые поделятся рассказами о прошлой трудовой жизни. В начале ноября первым участником проекта в кинотеатре «Октябрь» стал киномеханик Александр Иванович Васильев и первые работники кинотеатра. В диалоге с ними приняли участие более 100 зрителей. Варианты дальнейшего развития проекта будут самыми разнообразными. Это исторические рассказы о том или ином значимом для города месте, встреча с бывшими сотрудниками и инсценировка событий, происходящих в старинных местах города в прошлые годы. – К кинотеатру мы ещё вернёмся. Это просьба тех, кто оценил нашу новую программу, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье», организатор проекта Лариса Цукерберг. – Следующим объектом, который посетят жители и гости Кыштыма, будет здание на улице Советская, 13, где многие годы располагался военкомат. В ближайших планах – провести встречи с земляками и исторический обзор магазина «Орбита», где в прошлом веке размещалась школа, медицинского колледжа, цеха по пошиву одежды. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить