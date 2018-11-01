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В Кыштыме краеведы запустили уникальный проект

Автор: КР от Вчера, 14:20 Категория: Общество

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Проект под названием «История одного места» рассчитан на полтора года. За это время краеведы местного клуба «Тихое зимовье» подготовят более 20 встреч с бывшими работниками учреждений и предприятий, которые поделятся рассказами о прошлой трудовой жизни.

 

В начале ноября первым участником проекта в кинотеатре «Октябрь» стал киномеханик Александр Иванович Васильев и первые работники кинотеатра. В диалоге с ними приняли участие более 100 зрителей.

 

Варианты дальнейшего развития проекта будут самыми разнообразными. Это исторические рассказы о том или ином значимом для города месте, встреча с бывшими сотрудниками и инсценировка событий, происходящих в старинных местах города в прошлые годы.

 

– К кинотеатру мы ещё вернёмся. Это просьба тех, кто оценил нашу новую программу, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье», организатор проекта Лариса Цукерберг. – Следующим объектом, который посетят жители и гости Кыштыма, будет здание на улице Советская, 13, где многие годы располагался военкомат.

 

В ближайших планах – провести встречи с земляками и исторический обзор магазина «Орбита», где в прошлом веке размещалась школа, медицинского колледжа, цеха по пошиву одежды.


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