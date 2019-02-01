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Жителей Кыштыма приглашают на экскурсию в бывший радиомеханический техникум

Автор: КР от Сегодня, 15:21 Категория: Туризм

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На очередную встречу в рамках проекта «История одного места» краеведы нашего города приглашают своих земляков в это воскресенье в 12 часов.

 

На сей раз им расскажут о здании Кыштымского радиомеханического техникума на улице Ленина, 13. Правда, теперь это учебное заведение преобразовано в филиал Южно-Уральского государственного колледжа.

 

– В сентябре 1956 года на месте нынешнего здания открылся филиал Карабашского горного техникума, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов Лариса Цукерберг. – В 1967 году он был переименован в Кыштымский радиомеханичекий техникум. За годы существования в нём было подготовлено около 12 тысяч специалистов.

 

Желающие вспомнить свои студенческие годы смогут пройти по аудиториям, ознакомиться с музеем. Кроме того, удастся пообщаться с бывшими  работниками техникума.

 

Проект под названием «История одного места» был начат прошлой осенью. Он рассчитан на полтора года. За это время краеведы клуба «Тихое зимовье» проведут более 20 встреч.

 


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