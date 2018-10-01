Жители Кыштыма прогуляются до австрийского дома и увидят, где росли ананасы Автор: КР от Вчера, 16:34 Категория: Туризм 0 Краеведы клуба «Тихое зимовье» 21 октября проведут экскурсию по району Шуранки и покажут местным жителям и гостям города забытые места с интересными историями. – Мы прогуляемся по старинному парку Ближней Дачи, увидим австрийский дом, – сказала сайту «КР» руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Также узнаем, где росли кыштымские ананасы и дойдём до дома, в котором отдыхал великий учёный Дмитрий Менделеев. Посетим и предприятие «Кыштымский лес». Прогулка рассчитана на 2,5 часа, поэтому с собой можно взять термосы с горячим чаем и бутерброды. Сбор группы – в 10 часов на улице Освобождения Урала, 1 (остановка у городской больницы). Участие в экскурсии бесплатное. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить