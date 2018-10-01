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Жители Кыштыма прогуляются до австрийского дома и увидят, где росли ананасы

Автор: КР от Вчера, 16:34 Категория: Туризм

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Краеведы клуба «Тихое зимовье» 21 октября проведут экскурсию по району Шуранки и покажут местным жителям и гостям города забытые места с интересными историями.

 

– Мы прогуляемся по старинному парку Ближней Дачи, увидим австрийский дом, – сказала сайту «КР» руководитель клуба «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Также узнаем, где росли кыштымские ананасы и дойдём до дома, в котором отдыхал великий учёный Дмитрий Менделеев. Посетим и предприятие «Кыштымский лес».

 

Прогулка рассчитана на 2,5 часа, поэтому с собой можно взять термосы с горячим чаем и бутерброды.

 

 

 

 

 

Сбор группы – в 10 часов на улице Освобождения Урала, 1 (остановка у городской больницы). Участие в экскурсии бесплатное.

 


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