К жителям района КАТО в Кыштыме зайдут в гости туристы

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Туризм

Массовые прогулки набирают всё большую популярность у жителей и гостей нашего города. А краеведы клуба «Тихое зимовье» каждый раз готовят новые необычные экскурсии. В прошлом месяце участники прогулки дошли до австрийского дома и узнали, где в Кыштыме росли ананасы.

В это воскресенье все желающие пройдут до военного городка времён Великой Отечественной войны, увидят бывшие здания леспромхоза, детского сада, клуба, спортивной базы.

Эти помещения в сохранности и сейчас. Там поселились новые хозяева, которые готовы радушно встретить гостей.

– Экскурсия пройдёт по небольшому району, который именовался Сугомакским посёлком, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Жители узнают не только историю улиц. Будет ещё кое-что интересное.

Чтобы узнать подробности, всех желающих приглашают собраться у остановки КАТО в 11 часов 25 ноября. Экскурсия проводится бесплатно.

Прогулка на свежем воздухе будет продолжительной, около двух с половиной часов. Поэтому можно взять с собой горячий чай и бутерброды.