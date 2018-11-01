К жителям района КАТО в Кыштыме зайдут в гости туристы Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Туризм 0 Массовые прогулки набирают всё большую популярность у жителей и гостей нашего города. А краеведы клуба «Тихое зимовье» каждый раз готовят новые необычные экскурсии. В прошлом месяце участники прогулки дошли до австрийского дома и узнали, где в Кыштыме росли ананасы. В это воскресенье все желающие пройдут до военного городка времён Великой Отечественной войны, увидят бывшие здания леспромхоза, детского сада, клуба, спортивной базы. Эти помещения в сохранности и сейчас. Там поселились новые хозяева, которые готовы радушно встретить гостей. – Экскурсия пройдёт по небольшому району, который именовался Сугомакским посёлком, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – Жители узнают не только историю улиц. Будет ещё кое-что интересное. Чтобы узнать подробности, всех желающих приглашают собраться у остановки КАТО в 11 часов 25 ноября. Экскурсия проводится бесплатно. Прогулка на свежем воздухе будет продолжительной, около двух с половиной часов. Поэтому можно взять с собой горячий чай и бутерброды. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить