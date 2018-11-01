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К жителям района КАТО в Кыштыме зайдут в гости туристы

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Туризм

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Массовые прогулки набирают всё большую популярность у жителей и гостей нашего города. А краеведы клуба «Тихое зимовье» каждый раз готовят новые необычные экскурсии. В прошлом месяце участники прогулки дошли до австрийского дома и узнали, где в Кыштыме росли ананасы.

 

В это воскресенье все желающие пройдут до военного городка времён Великой Отечественной войны, увидят бывшие здания леспромхоза, детского сада, клуба, спортивной базы.

 

Эти помещения в сохранности и сейчас. Там поселились новые хозяева, которые готовы радушно встретить гостей.

 

– Экскурсия пройдёт по небольшому району, который именовался Сугомакским посёлком, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. –  Жители узнают не только историю улиц. Будет ещё кое-что интересное.

 

Чтобы узнать подробности, всех желающих приглашают собраться у остановки КАТО в 11 часов 25 ноября. Экскурсия проводится бесплатно.

 

Прогулка на свежем воздухе будет продолжительной, около двух с половиной часов. Поэтому можно взять с собой горячий чай и бутерброды.


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