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Шахматный король Южного Урала проведёт в Кыштыме сеанс одновременной игры

Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Спорт

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Шахматист Александр Гутенёв. Фото из социальной сети "ВКонтакте"

 

В четверг, 21 сентября, в холле дворца культуры «Победа» состоится шахматный турнир с участием чемпиона Челябинской области по шахматам Александра Гутенёва. Мастер международного класса одновременно сыграет с двадцатью кыштымцами.

 

Как сказал сайту «КР» организатор турнира – заведующий травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николай Тарасов, сесть за шахматную доску может любой желающий, даже ребёнок.

 

Эта спортивная встреча, посвящённая Дню машиностроителя, начнётся в 15 часов. После неё в ДК состоится праздничный концерт для заводчан.

 

Напомним, 27-летний Александр Гутенёв провёл свой первый сеанс одновременной игры в шахматы в нашем городе в день празднования 260-летия Кыштыма. Тогда поединок прошёл у центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина.

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