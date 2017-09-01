Шахматный король Южного Урала проведёт в Кыштыме сеанс одновременной игры
Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Спорт
Шахматист Александр Гутенёв. Фото из социальной сети "ВКонтакте"
В четверг, 21 сентября, в холле дворца культуры «Победа» состоится шахматный турнир с участием чемпиона Челябинской области по шахматам Александра Гутенёва. Мастер международного класса одновременно сыграет с двадцатью кыштымцами.
Как сказал сайту «КР» организатор турнира – заведующий травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николай Тарасов, сесть за шахматную доску может любой желающий, даже ребёнок.
Эта спортивная встреча, посвящённая Дню машиностроителя, начнётся в 15 часов. После неё в ДК состоится праздничный концерт для заводчан.
Напомним, 27-летний Александр Гутенёв провёл свой первый сеанс одновременной игры в шахматы в нашем городе в день празднования 260-летия Кыштыма. Тогда поединок прошёл у центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина.