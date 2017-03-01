Живые статуи, свадебный поезд... Жителей Кыштыма приглашают к обсуждению празднования юбилея города

Автор: КР от Сегодня, 09:54 Категория: Даты

Стал известен примерный план праздничных мероприятий, которые пройдут в Кыштыме в субботу, 10 июня. В этот день наш город отметит 260-летие со дня своего основания.

Организаторы юбилейной даты по традиции предлагают начать праздник с шествия предприятий и учреждений Кыштымского городского округа. В этом году колонны планируется оживить театрализованными зарисовками на тему «История предприятия в истории города» и живыми статуями, олицетворяющими те или иные профессии. Колонну с детским транспортом предлагается оформить в едином стиле. Коляски, велосипеды и самокаты нужно будет украсить в стилистике Года экологии – цветами, например.

Парковая зона усадьбы Демидовых «Белый дом», как всегда, превратится в парк детских развлечений. Там пройдут игровая программа «Шар-шоу» и выставка кошек.

Особой территорией праздника станет бывшая улица Базарная, ныне – Советская. На один день она превратится в пешеходную зону. Там развернётся этно-праздник «Базар на улице Базарной». Гости и жители нашего города с головой окунутся в самую гущу деловой и праздничной жизни старого Кыштыма. Ярмарка, выставки умельцев, мастер-классы, интерактивные площадки и вкусные пироги – всё это лишь часть задуманного.

А у сквера рядом с центральной городской библиотекой имени Бориса Швейкина. Там пройдёт шахматный турнир. Возможно, удастся пригласить титулованного гроссмейстера, который проведёт сеанс одновременной игры. Организаторы предлагают гостям праздника принести свои шахматы и шашки и рассказать их историю.

По традиции, молодожёнов в этот день поздравит глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, а праздничный обряд регистрации брака «Свадебный поезд Кыштыма» проведёт народный коллектив – городской хор Анатолия Морозова.

Завершится юбилейное торжество вечерним концертом, апогеем которого станет праздничный салют.

Все, у кого есть предложения и замечания по программе праздничных мероприятий, могут озвучить их по телефонам 4-12-46, 4-05-28 и 4-29-13.