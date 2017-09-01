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Жителей Кыштыма приглашают на краеведческий диктант

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: Культура

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Он состоится завтра в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина. Принять участие в необычном диктанте может любой желающий. Участникам предстоит развёрнуто ответить на вопросы по истории, географии, биологии, этнографии и культуре Челябинской области и Кыштымского округа.  

 

Как сообщила сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, 20 вопросов будут посвящены Южному Уралу, ещё 13 – нашему городу.

 

По итогам диктанта всем будут вручены свидетельства об участии. Победители получат призы. Ручки и бумагу раздадут на месте. Регистрация начнётся в 11:30, сам краеведческий диктант – в 12:00.

 

Региональный краеведческий диктант 9 сентября пройдёт впервые не только в Кыштыме, но и в Челябинске, и в других городах Южного Урала.

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