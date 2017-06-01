В Кыштыме сеанс игры в шахматы проведёт чемпион Челябинской области Александр Гутенёв

Автор: КР от Вчера, 08:36 Категория: Общество

В День города, 10 июня, на площадке перед центральной городской библиотекой имени Бориса Швейкина пройдёт сеанс одновременной игры в шахматы. Чемпион Челябинской области этого года по шахматам Александр Гутенёв проведёт мастер-класс для всех желающих.

Принять участие в одной из самых трудных интеллектуальных игр могут не только взрослые, но и дети. Обязательное условие – зарегистрироваться по телефону 4-27-73. Шахматные поединки начнутся ровно в полдень.

Кроме того, в библиотечном дворике разместится выставка необычных шахматных фигур.