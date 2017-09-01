Школьникам Кыштыма и Слюдорудника вручили знаки ГТО

Автор: КР от Сегодня, 17:03 Категория: Спорт

Сегодня работники кыштымского центра тестирования Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» преподнесли эти награды ученикам второй начальной школы. Всего они завоевали 41 знак ГТО. В прошлом учебном году дети отлично выполнили испытания, и вот результат: четыре золотых, 26 серебряных и 11 бронзовых знаков.

Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, вчера свои первые знаки ГТО получили и семь учеников слюдоруднинской школы. На очереди – девять учеников второй средней школы.

Всего знаков ГТО удостоены 129 школьников и студентов Кыштымского городского округа.