В Кыштыме стали известны победители фестиваля ГТО

Автор: КР от Сегодня, 13:46 Категория: Спорт

Спортивный праздник «Готов к труду и обороне» проходил на стадионе физкультурно-спортивного комплекса в течение нескольких дней. В нём приняли участие более сотни спортсменов из числа школьников, работников предприятий и ветеранов труда.

– Мы рады, что к нам присоединился радиозавод – его представители заняли первое место, – сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива. – Помимо них в фестивале участвовало машобъединение. В этот раз почему-то не выставили свои команды центральная городская больница и управление по делам образования.

Школьников поделили на две возрастные группы. В младшей соревновались дети от шести до 12 лет. Среди них лучшими стали ученики десятой школы. В старшей группе, объединившей спортсменов от 13 до 17 лет, кубок завоевали ученики второй средней школы.

Из самых сильных спортсменов в составе команд-победителей будет сформирована сборная Кыштымского городского округа. В неё войдут 16 человек. В следующую пятницу, 9 июня, они представят наш город на зональном этапе летнего фестиваля ГТО. Соревнования пройдут на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске.

Напомним, на зональном этапе зимнего фестиваля ГТО кыштымцы стали бронзовыми призёрами. Поехать на областной этап они не смогли из-за проблем с транспортом.