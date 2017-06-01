В Кыштыме золотые значки ГТО уже получают семьями

Автор: КР от Сегодня, 15:22 Категория: Спорт

Вчера в центральной городской библиотеке имена Бориса Швейкина золотые значки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» были вручены 23 кыштымцам. Их вручила заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук.

Обладателями золотых значков стали семь учеников из второй, четвёртой, десятой и тринадцатой школ, пять школьных преподавателей, два тренера физкультурно-спортивного комплекса, один работник радиозавода и один – Кыштымского медеэлектролитного завода, а также семь ветеранов труда и спорта.

Среди награждённых две семейные пары – это Татьяна и Владимир Хорошенины и Елена и Сергей Белкановы. А самого маленького спортсмена – восьмилетнего Семёна Коледина «озолотили» вместе с его матерью Вероникой Сергеевной. Оба получили золотой значок высшей пробы.

Как сказала сайту «КР» инструктор-методист центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, всего в нашем городе золотой значок отличия получил 31 человек. Ещё 32 – обладатели серебряных значков и 20 –бронзовых.

Напомним, сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, получить медицинскую справку-допуск, а затем обратиться в центр тестирования, который расположен в здании физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева, 60.

В посёлки Кыштымского городского округа судьи центра тестирования регулярно выезжают сами. Так, в предстоящий вторник они будут принимать нормативы в посёлке Северная Кузнечиха.