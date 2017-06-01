В Кыштыме золотые значки ГТО уже получают семьями
Автор: КР от Сегодня, 15:22 Категория: Спорт
Вчера в центральной городской библиотеке имена Бориса Швейкина золотые значки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» были вручены 23 кыштымцам. Их вручила заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук.
Обладателями золотых значков стали семь учеников из второй, четвёртой, десятой и тринадцатой школ, пять школьных преподавателей, два тренера физкультурно-спортивного комплекса, один работник радиозавода и один – Кыштымского медеэлектролитного завода, а также семь ветеранов труда и спорта.
Среди награждённых две семейные пары – это Татьяна и Владимир Хорошенины и Елена и Сергей Белкановы. А самого маленького спортсмена – восьмилетнего Семёна Коледина «озолотили» вместе с его матерью Вероникой Сергеевной. Оба получили золотой значок высшей пробы.
Как сказала сайту «КР» инструктор-методист центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, всего в нашем городе золотой значок отличия получил 31 человек. Ещё 32 – обладатели серебряных значков и 20 –бронзовых.
Напомним, сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, получить медицинскую справку-допуск, а затем обратиться в центр тестирования, который расположен в здании физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева, 60.
В посёлки Кыштымского городского округа судьи центра тестирования регулярно выезжают сами. Так, в предстоящий вторник они будут принимать нормативы в посёлке Северная Кузнечиха.
Комментарии
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Артем)
росгосстрах - самые конченные на страховом рынке... >>>
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Кирилл Мазур)
хорошо , что у госстраха и лично с.байдиной все хорошо ! >>>
Зоозащитников из Озёрска обвинили в порче чужого имущества – в кастрации кота (Гость Ирина)
Нет, Артем, она не животное. Животное кота спасло - я говорю о той собаке, которая сидела рядом с ним и звала на помощь. Бывшая хозяйка не достойна называться животным. Для >>>
Зоозащитников из Озёрска обвинили в порче чужого имущества – в кастрации кота (Артём)
вот хозяйка кота старая - самое настоящие животное >>>
Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай (Кирилл Мазур)
пущай там и остается ! >>>
Все комментарии