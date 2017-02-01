Ещё одна школьница из Кыштыма стала обладательницей золотого знака ГТО

Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Спорт

Ученица 11 класса первой школы Юлия Бызгу по решению министра спорта России Павла Колобкова получит свой второй значок ГТО – на этот раз золотой. Соответствующий приказ был подписан в минувший понедельник. Бронзовую награду всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ей вручили в октябре прошлого года.

В течение трёх месяцев в прошлом году Юлия Бызгу успешно сдала все восемь нормативов. Это бег на два километра, преодоление стометровки, прыжок с места, плавание, стрельба из электронного ружья, наклоны с гимнастической скамьи, отжимания и пресс. Всего в 2016 году золото всероссийского комплекса завоевали восемь кыштымцев.

Как сообщила сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО Кыштымского городского округа Елена Слива, следующая выгрузка золотых значков состоится 30 марта. Выпускники школ, желающие получить их, должны выполнить все свои нормативы до этого срока. Иначе они не смогут получить дополнительные баллы, которые учитываются при поступлении в некоторые вузы.